В Челябинск завезли тысячи тестов для обнаружения нового коронавируса

В Челябинскую область завезли 3,2 тыс. тест-систем для определения нового типа коронавируса, сообщили Накануне.RU в Министерстве здравоохранения региона.

Сообщается, что все исследования будут проводиться сотрудниками челябинского Центра гигиены и эпидемиологии.

Напомним, из-за вспышки коронавируса граждане Китая пока не смогут приезжать в России в частных и рабочих целях, а также по учебе - в Москве решили временно приостановить въезд граждан КНР и закрыть границу.

Въезд в Россию граждан Китая будет приостановлен с 20 февраля и до особого распоряжения. С 19 февраля будет приостановлен прием документов и выдачу приглашений для посещения России китайцами.