Самый сильный человек России переезжает жить из Челябинска в Уфу

Российский спортсмен, общественный и политический деятель, актер, обладатель звания "Самый сильный человек России" Эльбрус Нигматуллин переезжает из Челябинска в Уфу, об этом он написал на своей странице "Вконтакте".

По словам Нигматуллина, Башкирия для него всегда была вторым домом.

"В последний год с приходом Хабирова Радия Фаритовича и его команды республика Башкортостан меняется в лучшую сторону, становится сильнее", - отметил спортсмен.

По его словам, он долго размышлял о своем переезде в Уфу и понял, что именно там он может эффективно реализовывать и создавать спортивные и социальные проекты, пропагандировать здоровый образ жизни.