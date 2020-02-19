В Петербурге уволили главврача больницы после побега пациентов, которых проверяли на коронавирус

С главным врачом инфекционной больницы имени Боткина Алексеем Яковлевым расторгнут трудовой договор.

Об этом сообщили "Интерфаксу" в комитете по здравоохранению Петербурга. Причину увольнения врача в ведомстве не уточнили. Яковлев работал главным врачом больницы имени Боткина с 1994 года.

Ранее сообщалось, что из больницы самовольно ушли четверо пациентов, которых проверяли на коронавирус. Одну пациентку в клинику вернул суд. Двоих убедили вернуться на карантин. К четвертому сбежавшему сегодня рассматривается иск в суде.

После этого инцидента главный санитарный врач России Анна Попова не исключила, что ее ведомство будет настаивать на ужесточении наказания за нарушение карантинного режима.