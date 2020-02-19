В Петербурге уволили главврача больницы после побега пациентов, которых проверяли на коронавирус

31 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Северо-Западный ФО В России
Алла, маска, коронавирус (2020) | Фото: Instagram

В Петербурге уволили главврача больницы после побега пациентов, которых проверяли на коронавирус

С главным врачом инфекционной больницы имени Боткина Алексеем Яковлевым расторгнут трудовой договор.

Об этом сообщили "Интерфаксу" в комитете по здравоохранению Петербурга. Причину увольнения врача в ведомстве не уточнили. Яковлев работал главным врачом больницы имени Боткина с 1994 года.

Ранее сообщалось, что из больницы самовольно ушли четверо пациентов, которых проверяли на коронавирус. Одну пациентку в клинику вернул суд. Двоих убедили вернуться на карантин. К четвертому сбежавшему сегодня рассматривается иск в суде.

После этого инцидента главный санитарный врач России Анна Попова не исключила, что ее ведомство будет настаивать на ужесточении наказания за нарушение карантинного режима.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Петербурге уволили главврача больницы после побега пациентов, которых проверяли на коронавирус

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: больница, коронавирус, пациенты, побег



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 21.02.2020 09:00 Мск У принудительно помещенной в карантин петербурженки не выявлен коронавирус

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.02.2020 19:26 Мск Петербурженке, сбежавшей из коронавирусного карантина, грозит штраф
Ранее 14.02.2020 14:25 Мск Из больницы в Петербурге сбежали четыре пациента, которых изолировали с подозрением на коронавирус
Ранее 12.02.2020 08:31 Мск "Ради хайпа". Жительница Петербурга сбежала из карантина по коронавирусу

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети