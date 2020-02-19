31 Августа 2020
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суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Бизнесмена и начальницу отдела завода Роскосмоса на Южном Урале отправили в СИЗО

В Миассе суд арестовал на два месяца экс-руководителя отдела машиностроительного завода, который входит в Роскосмос, Елену Нуждину, а также бывшего директора предприятия "Техпласт" Алексея Назарцева.

Обоих обвиняют в пособничестве экс-директору машиностроительного завода Андрею Юрчикову в присвоении и растрате 19,3 млн руб., которые принадлежали предприятию.

Самому Юрчикову, как рассказали Накануне.RU в прокуратуре Миасса, меру пресечения изберут 20 февраля.

Напомним, Юрчиков был назначен генеральным директором ММЗ в сентябре 2011 года и руководил предприятием до осени 2018 года. В октябре 2018 года ему было присвоено звание почетного гражданина Миасса.

Добавим, что Миасский машиностроительный завод входит в структуру АО "ГРЦ им. Макеева" - производителя баллистических ракет подводных лодок.

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Бизнесмена и начальницу отдела завода Роскосмоса на Южном Урале отправили в СИЗО

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Теги: Елена Нуждина, Алексей Назарцев, Андрей Юрчиков, СИЗО, арест, Миасс, Роскосмос



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Ранее 20.02.2020 09:06 Мск Экс-директора машиностроительного завода Роскосмоса отправили под домашний арест

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