На форуме в Нижневартовске "Газпромнефть-Хантос" представил виртуальный тур по нефтепромыслу

"Газпромнефть-Хантос" презентовал мобильное AR-приложение и представил виртуальный тур по месторождению на выставке "Инновации. Развитие – 2020" в Нижневартовске. Экспозиция работает в рамках международного молодежного научно-практического форума "Нефтяная столица".

Как рассказали Накануне.RU в компании, она второй год выступает партнером форума и представляет здесь свои лучшие наработки в цифровом сегменте. В этот раз посетители могли совершить виртуальную экскурсию по самому крупному активу предприятия – Южно-Приобскому месторождению, а также ознакомиться с работой инновационного центра управления добычей (ЦУД).

"Благодаря приложению дополненной реальности любой человек может почувствовать себя сотрудником нашего центра управления добычей. Перед глазами пользователя в цифровом формате представлена вся инфраструктура месторождения: кустовые площадки, дожимные насосные станции и так далее. Он также может понять, как сотрудники ЦУДа действуют в случае снижения показателей и что предпринимают, чтобы повысить производительность и эффективность", – рассказала главный специалист управления корпоративных коммуникаций "Газпромнефть-Хантоса" Зульфия Давлетова.

Цифровизация производственных процессов – одна из ключевых задач предприятия. В прошлом году специалисты приступили к реализации проектов по интегрированному моделированию. Сейчас с участием отечественных IT-производителей разрабатывается гидродинамическая модель пласта, которая будет соединена с наземной инфраструктурой.

Международный молодежный научно-практический форум "Нефтяная столица" проводится в Югре с 2018 года. Одна из приоритетных задач площадки – выявить запрос от организаций нефтегазового комплекса на разработку инновационных проектов и прорывных технологических решений. В рамках форума проходит выставка с презентацией проектов, направленных на научно-технологическое развитие предприятий топливно-энергетического комплекса.