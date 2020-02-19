В Госдуму поступили поправки в бюджет с учетом инициатив Путина: расходы увеличатся на 2 трлн рублей

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об изменениях в бюджет на 2020-2022 годы. Поправки связаны с предложениями Владимира Путина, высказанными в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию в январе 2020 года, передает корреспондент Накануне.RU.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что поправки будут рассмотрены в приоритетном порядке, чтобы как можно раньше (а в каких-то случаях – и задним числом) начать реализацию президентских инициатив: "Поправки в бюджет поступили в Госдуму и направлены в профильный комитет".

Дополнительные расходы на 2020-2022 годы составят более 2 трлн руб. При этом пересмотрен и повышен прогноз потребительского спроса. Пересчитан в сторону увеличения прогноз темпов роста экономического развития в текущем году с 1,7 до 1,9% в год.

Рост доходов федерального бюджета — в 2020 году предусматриваем рост по сравнению с цифрами, учтенными в бюджете, на 214 млрд рублей. В последующие годы рост составит 645 и 755 млрд рублей соответственно. В первую очередь это рост за счет ненефтегазовых доходов и дополнительных поступлений налогов и таможенных платежей, в том числе и увеличения, связанные с ростом собираемости доходов, которые учтены на предстоящую трехлетку.

Законопроект предусматривает увеличение финансирования по целому ряду статей, в первую очередь это индексация пенсий, материнский капитал на первого ребенка и увеличение субсидий на последующих, обеспечение бесплатного горячего питания в школах и т.д.

Так, документ предусматривает увеличение доходов Пенсионного фонда на 13,5 млрд руб., расходы увеличатся на 104,2 млрд руб. Дефицит бюджета фонда в 2020 году составит 209,2 млрд руб.

Расходы на выплату маткапитала в 2020 году увеличены до 428,1 млрд руб. (+111,9 млрд руб.). Объем дополнительных расходов спрогнозирован на основе среднего варианта демографического прогноза Росстата (Росстат полагает, что в 2020 году родится 1,4 млн человек, доля первенцев составит примерно 40,2%). При этом в правительстве полагают, что заявок на распоряжение маткапиталом за первенцев в 2020 году составят 200 тыс., в 2021 году – 335 тыс., в 2022 году – 404 тыс.