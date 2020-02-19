Жительница Нижнего Тагила, брата которой запытали полицейские, хочет отсудить у Минфина 3,5 млн рублей

31 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Уральский ФО В России
суд (2016) | Фото:Накануне.RU

Жительница Нижнего Тагила, брата которой запытали полицейские, хочет отсудить у Минфина 3,5 млн рублей

Жительница Нижнего Тагила Екатерина Головко подала иск к Минфину России из-за смерти брата, скончавшегося после пыток в полиции.
Читайте также:

Напомним, осенью 2017 года трое оперов прямо в отделе жестоко избили Станислава Головко, требуя от него признаться в краже. С черепно-мозговой травмой мужчину доставили в больницу, где он впоследствии умер.

Суд признал полицейских виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и отправил всех в колонию общего режима, дав каждому более трех лет лишения свободы. Однако прошлой осенью все они вышли по УДО.

Как сообщил Накануне.RU адвокат Алексей Бушмаков, Екатерина Головко подала иск к Минфину России. Свои нравственные страдания женщина оценила в 3,5 миллиона рублей. Юрист отметил, что это соответствует практике Европейского суда по правам человека по схожим делам.

Бушмаков добавил, что завтра, 20 февраля, Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрит ее иск и примет решение.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Жительница Нижнего Тагила, брата которой запытали полицейские, хочет отсудить у Минфина 3,5 млн рублей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: пытки, полиция, суд, иск, Нижний Тагил



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 25.06.2020 19:34 Мск МВД выплатит жительнице Свердловской области 100 тысяч рублей за смерть ее брата от рук полицейских
Ранее 20.03.2020 16:40 Мск Тагильские полицейские, осужденные за гибель задержанного, пытались добиться оправдания, но им отказали
Ранее 21.02.2020 12:47 Мск Сестра тагильчанина, забитого до смерти в отделе полиции: "Всё решают так, чтобы не слетели высокие чины"
Ранее 21.02.2020 11:34 Мск Иск к Минфину РФ. Троих полицейских, осужденных за пытки и вышедших по УДО, вызовут в суд

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 28.09.2019 02:13 Мск На Урале трое полицейских, обвиняемых в смерти задержанного, вышли по УДО
Ранее 13.05.2019 12:30 Мск Суд утвердил приговор полицейским из Нижнего Тагила, у которых от "допроса" умер подозреваемый. Готовится еще один иск
Ранее 10.12.2018 10:51 Мск Суд частично оправдал троих полицейских из Нижнего Тагила, которые обвинялись в смерти задержанного
Ранее 07.11.2018 14:30 Мск Трём полицейским Нижнего Тагила, которые обвиняются в смерти задержанного, грозит 38 лет колонии
Ранее 31.10.2018 16:02 Мск В Нижнем Тагиле очередное избиение задержанного. Разыскивается оперативник
Ранее 10.09.2018 13:05 Мск В Нижнем Тагиле начался суд над тремя полицейскими, обвиняемыми в смерти задержанного
Ранее 17.04.2018 08:59 Мск СК предъявил окончательное обвинение трём полицейским, которые обвиняются в гибели задержанного в Нижнем Тагиле
Ранее 16.04.2018 15:48 Мск Облсуд вернул под стражу всех троих полицейских, которые обвиняются в смерти задержанного в Нижнем Тагиле
Ранее 16.04.2018 14:59 Мск Суд вернул под стражу второго полицейского, обвиняемого в смерти задержанного в Нижнем Тагиле
Ранее 10.04.2018 15:20 Мск Облсуд вернул под стражу тагильского полицейского, который обвиняется в избиении задержанного
Ранее 06.04.2018 05:17 Мск В Нижнем Тагиле выпустили из-под стражи оперативников, обвиняемых в смерти задержанного
Ранее 07.12.2017 04:12 Мск В Нижнем Тагиле продлен арест трех полицейских, обвиняемых в смерти задержанного
Ранее 01.11.2017 10:45 Мск Полицейские из Нижнего Тагила, обвиняемые в убийстве задержанного, останутся под стражей
Ранее 26.10.2017 13:22 Мск Задержали третьего тагильского полицейского, который обвиняется в смерти мужчины
Ранее 26.10.2017 05:21 Мск В Нижнем Тагиле суд арестовал двух полицейских, обвиняемых в смерти задержанного
Ранее 24.10.2017 14:12 Мск В МВД прокомментировали задержание тагильских полицейских, обвиняемых в смерти задержанного
Ранее 19.10.2017 14:47 Мск На Среднем Урале полицейского подозревают в избиении задержанного до смерти

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети