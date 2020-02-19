Жительница Нижнего Тагила, брата которой запытали полицейские, хочет отсудить у Минфина 3,5 млн рублей

Жительница Нижнего Тагила Екатерина Головко подала иск к Минфину России из-за смерти брата, скончавшегося после пыток в полиции.

Напомним, осенью 2017 года трое оперов прямо в отделе жестоко избили Станислава Головко, требуя от него признаться в краже. С черепно-мозговой травмой мужчину доставили в больницу, где он впоследствии умер.

Суд признал полицейских виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и отправил всех в колонию общего режима, дав каждому более трех лет лишения свободы. Однако прошлой осенью все они вышли по УДО.

Как сообщил Накануне.RU адвокат Алексей Бушмаков, Екатерина Головко подала иск к Минфину России. Свои нравственные страдания женщина оценила в 3,5 миллиона рублей. Юрист отметил, что это соответствует практике Европейского суда по правам человека по схожим делам.

Бушмаков добавил, что завтра, 20 февраля, Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрит ее иск и примет решение.