В Кремле назвали возможную операцию Турции в Сирии худшим сценарием

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве считают худшим сценарием начало турецкой военной операции в сирийском Идлибе, если речь пойдет о борьбе против правительственных войск.

По словам представителя Кремля, если президент Турции говорит об операции против террористических группировок, то это действия в русле сочинских договоренностей.

При этом Песков призвал пока "не исходить из худших сценариев", передает "Интерфакс". Россия и Турция продолжат переговоры, добавил он.

Напомним, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не удовлетворена переговорами с Россией по сирийскому Идлибу и пригрозил начать военную операцию в регионе.

Ранее турецкий лидер обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям и призвал президента РФ Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада.

В октябре прошлого года Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в Сочи договорились о решении вопросов по ситуации в Сирии. Был составлен меморандум из 10 пунктов. Лидеры двух стран решили вопрос о сохранении политического единства и территориальной целостности Сирии.