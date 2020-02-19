31 Августа 2020
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Политика В России
Турецкая бронетехника во время операции в Сирии 10.10.2019 (2019) | Фото: hurriyetdailynews.com

В Кремле назвали возможную операцию Турции в Сирии худшим сценарием

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве считают худшим сценарием начало турецкой военной операции в сирийском Идлибе, если речь пойдет о борьбе против правительственных войск.

По словам представителя Кремля, если президент Турции говорит об операции против террористических группировок, то это действия в русле сочинских договоренностей.

При этом Песков призвал пока "не исходить из худших сценариев", передает "Интерфакс". Россия и Турция продолжат переговоры, добавил он.

Напомним, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не удовлетворена переговорами с Россией по сирийскому Идлибу и пригрозил начать военную операцию в регионе.

Ранее турецкий лидер обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям и призвал президента РФ Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада.

В октябре прошлого года Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в Сочи договорились о решении вопросов по ситуации в Сирии. Был составлен меморандум из 10 пунктов. Лидеры двух стран решили вопрос о сохранении политического единства и территориальной целостности Сирии.

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В Кремле назвали возможную операцию Турции в Сирии худшим сценарием

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Теги: сирия, турция, военная операция, дмитрий песков



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Ранее 19.02.2020 12:20 Мск Турция готова начать военную операцию в Идлибе, — Эрдоган

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