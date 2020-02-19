В России сильнее всего упала рождаемость вторых детей

По предварительным данным, в России в 2019 году родилось 1 млн 485 тыс. детей, что на 7,5% меньше, чем годом ранее. Причем наибольшее падение наблюдается по вторым детям. Об этом написал в Facebook независимый демограф-эксперт Алексей Ракша.

Первых детей родилось 560 тыс. (-7,5% по сравнению с 2018 годом), вторых - 552 тыс. (-11,4%), третьих - 253 тыс. (-2,5%), четвертых 77 тыс. (+1,9%), пятых и последующих - 43 тыс. (+4,3%).

Рост рождаемости четвертых и последующих детей отчасти вызван эффектом растущей базы, то есть увеличением количества женщин, имеющих троих детей.

Суммарный коэффициент рождаемости (СКР), показывающий среднее число рожденных одной женщиной детей при сохранении текущего уровня рождаемости во всех возрастах, составил 1,51 ребенка, сократившись за год на 4,5%. Падение абсолютной рождаемости на 7,5% связано с продолжающимся сокращением численности женщин детородного возраста. В целом из сокращения рождаемости почти на 120 тыс. за год около 70 тыс. пришлись на сокращение собственности рождаемости каждой женщины и только около 50 тыс. - на уменьшение численности самих женщин. То есть наиболее весомый фактор - это то, что реже рожают, а не то, что меньше рожениц.

Интересно, что СКР первых детей составил 0,64, за год сократившись на 3,5%. СКР вторых детей составил 0,53, здесь падение наибольшее - 8,5%. СКР третьих детей 0,23, сократившись лишь на 1%, четвертых - увеличился на 2,6%, а пятых - на 4%.

Можно заметить, что по четвертым и пятым детям абсолютное число рождений выросло почти так же, как и СКР по ним. Это связано с тем, что число женщин в возрастах, рождающих этих детей, пока не уменьшается. По третьим детям это уменьшение уже есть. Но наиболее сильно оно заметно по вторым детям, а особенно - по первым. Если по численности третьих детей от изменения СКР вычитается 1,7%, то по вторым - уже 2,9%, а по первым - целых 4%.

Это свидетельствует о том, что поддерживать общую рождаемость по первым детям сейчас труднее всего, так как снижение численности матерей первенцев идет наиболее быстро. По вторым детям почти такая же картина. Исходя из структуры населения, выгоднее всего поддерживать рождаемость третьих, а особенно четвертых и пятых детей. Но, с другой стороны, их доля весьма невелика: третьих рождается 17% от общего числа рожденных детей, а последующих - 8%. Тем не менее, решение выплачивать маткапитал на первенца, с учетом того факта, что рождаемость первенцев почти не поддается ускорению, выглядит неудачным с точки зрения планов повысить рождаемость.

Интересно, что средний возраст матери при рождении ребенка, составил 28,7 года, увеличившись за год примерно на полмесяца. В том числе первого в среднем рожают почти в 26 лет, второго - в 29,7 лет, третьего - в 32 года, четвертого - в 33 года, пятого и последующих - в 34,5.

"Постарение рождаемости замедлилось, особенно у первенцев, что произошло впервые с 1994 года, но к росту рождаемости это не привело. Рождаемость сильнее всего упала по вторым детям, особенно в возрасте 25-34 года, в итоге распределение рождаемости вторых детей по возрасту стало еще менее сконцентрированным", - отмечает демограф, который указывает, что на фоне других стран в России хуже всего обстоят дела с рождением вторых детей (и динамика по ним наихудшая).

При этом многие демографы и чиновники призывают не считать падение рождаемости большой проблемой, так как семьи якобы просто откладывают рождение детей на более поздний срок и они "родят позже". Однако:

"Рождаемость в возрасте 30+ так и не возобновила рост, прерванный в 2017 году", - констатирует Ракша.

Демографические итоги 2019 года Росстат должен обнародовать в ближайшее время. Исходя из новых данных, Накануне.RU готовит свежий демографический прогноз на ближайшие годы.