Песков объяснил поправку в Конституцию о руководстве президента кабмином

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил идею возможного появления в Конституции положения о руководстве кабмина президентом.

Накануне стало известно о предложении пересмотреть конституционные полномочия президента и премьера и указать, что глава государства "осуществляет общее руководство", а председатель правительства "несет персональную ответственность перед президентом за осуществление возложенных на правительство задач".

Журналисты спросили пресс-секретаря Владимира Путина, зачем нужен будет премьер-министр, если правительством будет руководить глава государства.

По словам Пескова, разница между оперативным руководством правительством, которое осуществляет премьер, и общим, которое предложили закрепить за главой государства, очевидна.

"Премьер-министр осуществляет ежедневное, оперативное руководство, в этом разница", - цитирует пресс-секретаря РБК.

При этом он напомнил, что данное предложение является только идеей, и оно находится на стадии обсуждения.