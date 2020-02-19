В Перми продлён арест экс-главы УКС, которому вменяют "дело зоопарка" и снос гаражей в Разгуляе

Пермский краевой суд продлил арест бывшего главы управления капитального строительства Прикамья Дмитрия Левинского. Под стражей он пробудет до 12 мая, сообщили Накануне.RU в инстанции.

Напомним, ранее прошли обыски в управлении капитального строительства Пермского края, а также в пермском офисе компании-подрядчика строительства, "РЖДстрой". Аналогичные мероприятия якобы прошли по местам жительства директора управления и руководителя проекта строительства пермского зоопарка от "РЖДстрой". Уголовное дело о незаконных тратах при строительстве зоопарка в августе прошлого года возбудили полицейские.

По версии следствия, похищенные 130 млн руб. выделили на разработку проектно-сметной документации и выполнение работ второго этапа первой очереди строительства зоопарка. Соответствующий контракт краевое управление капстроительства и подрядчик подписали в прошлом году. В итоге подрядчик якобы составил акты выполненных работ и справки об их стоимости, а сотрудники УКС подписали эти документы. При этом в них содержались заведомо недостоверные сведения об объеме и стоимости работ. Одни объекты не были построены вовсе, к другим не были подведены инженерные сети.

В рамках расследования задержан и арестован руководитель проекта строительства зоопарка от организации "РЖДстрой" Илья Козырев. После очередь дошла и до Левинского, которого задержали и арестовали. Вскоре он попал под "уголовку" из-за сноса гаражей в пермском Разгуляе.