Производители сувениров в Прикамье решили заработать на "Пермской езде"

В Пермском крае производители сувениров решили подзаработать на идее пермяков назвать транспортную карту "Пермская езда", передает корреспондент Накануне.RU.

"Транспортная карта "Пермская езда" за сутки стала известной на всю страну. Такого мощного пиара от первого до последнего канала, от местных до мировых соцсетей региональная история еще не знала. Наш сувенирный отдел работает тоже быстро", - говорится на странице Facebook производителя сувениров Senat_Perm.

Подписчикам группы предлагают купить кожаный чехол ручной работы для банковских премиум-карт. На чехлах, которые выполнены в коричневом и черном варианте написано название пермской транспортной карты, которое власти города посчитали недопустимым.

Отметим, что в комментариях уже отметились первые потенциальные покупатели.

Напомним, ранее власти Перми уже сказали, что название "Пермская езда" во второй этап голосования - не пройдет.

"Для второго тура будут отобраны названия, не допускающие двусмысленных трактовок и сокращений, а также не имеющие отрицательных коннотаций. Пермякам напоминают, что выбранное название будет использовано на официальном проездном документе города, поэтому необходимо подойти к его выбору со всей ответственностью. Название, которое наберет наибольшее количество голосов, будет нанесено на саму карту. Победитель конкурса получит в подарок безлимитный проездной на квартал", - говорится в сообщении мэрии.

Креатив пермяков уже успел оценить шоумен Иван Ургант.