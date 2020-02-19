Генеральная репетиция Парада Победы в Екатеринбурге впервые пройдет днем

В этом году генеральная репетиция Парада Победы в Екатеринбурге впервые состоится в дневное время.

В прошлые годы генеральная репетиция проходила вечером и ночью. Как заявил на сегодняшней пресс-конференции заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Евгений Поплавский, перенос времени связан с тем, что планируется привлечь авиационную группу, которая проведет полеты 13 самолетов и девяти вертолетов. По его словам, на репетицию парада 7 мая позовут школьников, студентов, а также воспитанников детских домов и интернатов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЦВО, на время ее проведения для движения автотранспорта закроют Площадь 1905 года и несколько центральных городских улиц. Все жители будут предупреждены, а общественный транспорт будет ездить по измененным маршрутам.

Перед генеральной репетицией Парада Победы состоятся девять тренировок - четыре дневных, которые пройдут на окраине Екатеринбурга, и пять ночных - на Площади 1905 года.

"Конкретные даты утверждены и согласованы: 14, 16, 21 и 23 апреля с 10 до 13 часов и 20, 22, 27, 29 апреля и 4 мая с 22 часов до часа ночи", - уточнил генерал-лейтенант.

Напомним, в этот раз в Параде Победы в Екатеринбурге впервые примут участие истребители Су-34.