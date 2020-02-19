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Служба спасения, спасатели, sos (2017) | Фото: udmgazeta.ru

Госдума обяжет СМИ и мобильных операторов безвозмездно распространять экстренную информацию

Госдума рассмотрела во втором чтении поправки в законы "О связи" и "О СМИ" в части распространения сигналов оповещения и экстренной информации.

Правительство, вносящее поправки, отмечает, что подзаконные акты и сами законы сейчас не определяют порядок взаимодействия властей, телеком-операторов и СМИ.

"Так, статьи закона "О СМИ" не содержат информации о том, на основании обращения каких именно государственных органов у оператора связи возникает обязанность обеспечивать передачу пользователям услугами связи сигналов оповещения и (или) экстренной информации, а у редакции СМИ - обязанность выпускать в эфир или публиковать экстренную информацию", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также сейчас не указано, в каком случае к оператору или СМИ обращается федеральный орган исполнительной власти, в каком - орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а в каком - орган местного самоуправления.

Предлагаемые поправки закрепляют право обратиться к операторам связи и СМИ с требованием передать SOS-информацию за федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.

При этом в законопроекте сохраняется принцип безвозмездности публикации и передачи информации.

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Госдума обяжет СМИ и мобильных операторов безвозмездно распространять экстренную информацию

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Теги: госдума, сми, мобильные операторы, экстренная информация



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