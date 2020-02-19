31 Августа 2020
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ОЭЗ &quot;Титановая долина&quot; (2019) | Фото: Пресс-служба &quot;Титановой долины&quot;

Подчиненная гендиректора "Титановой долины" не поверила в коррупцию в ОЭЗ

Подчиненная гендиректора ОЭЗ "Титановая долина" Артемия Кызласова не поверила, что ее руководитель взял взятку. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом пресс-секретарь ОЭЗ Екатерина Костромина заявила журналистам в суде, где проходит заседание по избранию меры пресечения для топ-менеджера.

"Лично я не верю", – ответила она на вопрос про вменяемое ему преступление. Пресс-секретарь добавила, что он "очень хороший человек и очень хороший руководитель".

Екатерина Костромина(2020)|Фото: Накануне.RU

По ее словам, резиденты даже выражали поддержку руководству ОЭЗ в связи со случившимся. "Резиденты звонили, но не для того, чтобы проявить какую-то осторожность, а для того, чтобы поддержать, потому что все резиденты очень хорошо относятся к Артемию", – сказала Екатерина Костромина.

Она добавила, что обе площадки ОЭЗ сейчас работают в штатном режиме.

Артемий Кызласов, суд(2020)|Фото: Накануне.RU

Напомним, 17 февраля генеральный директор особой экономической зоны "Титановая долина" Артемий Кызласов был задержан по подозрению в получении взятки от подрядчика за подписание актов сдачи-приёмки работ и за оплату работ по договору. Вместе к Кызласовым задержан экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, ему вменяют посредничество при передаче взятки. ОЭЗ "Титановая долина" контролируется правительством региона.

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Подчиненная гендиректора "Титановой долины" не поверила в коррупцию в ОЭЗ

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Теги: Титановая долина, Артемий Кызласов



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