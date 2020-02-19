Гендиректора ОЭЗ" Титановая долина" отправили под стражу на два месяца

Ленинский районный суд Екатеринбурга принял решение об аресте гендиректора особой экономической зоны "Титановая долина" Артемия Кызласова. Топ-менеджера заключат под стражу на два месяца до 17 апреля.

Кызласову, напомним, вменяют "вымогательство взятки в особо крупном размере", с ним был задержан экс-замминистра свердловского правительства Михаил Шилиманов, он подозревается в посредничестве в передаче взятки. Кызласов в суде отказался признавать свою вину.

Защита просила заключить гендиректора ОЭЗ под домашний арест, однако никаких заболеваний у обвиняемого или других причин для этого суд не обнаружил.