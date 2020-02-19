31 Августа 2020
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Происшествия Курганская область
ЛЭП (2017) | Фото: sputnik-georgia.ru

В центре Кургана 13-летняя девочка залезла на опору ЛЭП ради селфи

13-летняя девочка решила сделать селфи на высоком объекте - чтобы, как говорится, был виден весь город. Место выбрала без всяких сомнений - опора ЛЭП у дома №40 на улице Аргентовского.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе компании СУЭНКО, ребенок залез на самый верх ЛЭП напряжением 110 кВ. На место срочно приехали энергетики и спасатели - девочку сняли, она чудом не пострадала.

В СУЭНКО отметили, что для удара током достаточно было приблизиться к электроустановке на расстояние 60 сантиметров.

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В центре Кургана 13-летняя девочка залезла на опору ЛЭП ради селфи

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Теги: девочка, опора, ЛЭП, Аргентовского, Курган



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