Гендиректор ОЭЗ "Титановая долина" не признал вину в получении взятки

Ленинский районный суд Екатеринбурга начал рассматривать ходатайство следствия об аресте гендиректора ОЭЗ "Титановая долина" Артемия Кызласова, которого 17 февраля задержали по подозрению в получении взятки.

Как передает корреспондент Накануне.RU, Кызласов сказал в суде, что не признает свою вину. При этом он отказался от общения с прессой до начала процесса.

В настоящее время суд рассматривает ходатайство о том, чтобы сделать заседание закрытым от журналистов.

Вместе к Кызласовым был задержан экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов. Ему вменяют посредничество при передаче взятки.