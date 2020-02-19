Госдума во втором чтении одобрила выплаты маткапитала на первенца

Госдума во втором чтении приняла поправки в закон о маткапитале ("О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей"). Они дублируют те предложения, которые в январе 2020 года озвучил президент Путин в послании Федеральному собранию: продление программы до 2026 года, выплаты на первого ребенка в размере 466 тыс. руб., выплата за второго ребенка, компенсация ипотеки при рождении третьего и последующих, индексация маткапитала, сокращение и упрощение процедуры получения субсидии, передает корреспондент Накануне.RU.

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По словам председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетневой, поправки были внесены в законопроект в последний момент перед рассмотрением во втором чтении.

В целом же законопроект касался не самого важного аспекта в получении маткапитала – он разрешает использовать маткапитал не только при строительстве дома на землях ИЖС, но и на садовых участках.

В третьем чтении законопроект рассмотрят в четверг, 20 февраля.