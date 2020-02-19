Главой межрегиональной ассоциации "Города Урала" избран мэр Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский избран председателем межрегиональной ассоциации "Города Урала". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации уральской столицы.

Решение об избрании Высокинского было принято в среду, 19 февраля, по итогам заседания координационного совета организации. В настоящее время в ее состав входит 34 муниципальных образования из 10 субъектов РФ: Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской, Оренбургской областей, Пермского края, Башкортостана и Удмуртии, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Орган был создан в 1997 году в целях организации и налаживания межмуниципального сотрудничества. В перечень вопросов, рассматриваемых ассоциацией, входит жилищно-коммунальное и теплоэнергетическое хозяйство, благоустройство, экология и многое другое.

Как сообщало Накануне.RU, в январе Александр Высокинский определил и обозначил перед администрацией Екатеринбурга главные цели на 2020 год.