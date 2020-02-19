Главой межрегиональной ассоциации "Города Урала" избран мэр Екатеринбурга

31 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    шорты мужские карго вот

Политика Свердловская область Ханты-Мансийский АО - Югра Курганская область Челябинская область Ямало-Ненецкий АО Тюменская область Приволжский ФО Уральский ФО
заседание рабочей группы по выбору площадки для строительства храма святой Екатерины (2019) | Фото: Накануне.RU

Главой межрегиональной ассоциации "Города Урала" избран мэр Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский избран председателем межрегиональной ассоциации "Города Урала". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации уральской столицы.
Читайте также:

Решение об избрании Высокинского было принято в среду, 19 февраля, по итогам заседания координационного совета организации. В настоящее время в ее состав входит 34 муниципальных образования из 10 субъектов РФ: Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской, Оренбургской областей, Пермского края, Башкортостана и Удмуртии, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Орган был создан в 1997 году в целях организации и налаживания межмуниципального сотрудничества. В перечень вопросов, рассматриваемых ассоциацией, входит жилищно-коммунальное и теплоэнергетическое хозяйство, благоустройство, экология и многое другое.

Как сообщало Накануне.RU, в январе Александр Высокинский определил и обозначил перед администрацией Екатеринбурга главные цели на 2020 год.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Главой межрегиональной ассоциации "Города Урала" избран мэр Екатеринбурга

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Высокинский, глава, Города Урала



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети