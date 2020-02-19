31 Августа 2020
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Политика В России За рубежом
(2004) | Фото: Накануне.ru

Строительство "Северного потока-2" может быть закончено уже в этом году

Газопровод "Северный поток-2" может быть достроен уже в конце текущего года или в начале следующего.

Как сообщает Infox, об этом заявил на пресс-конференции в Берлине замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин. Сейчас российские трубоукладчики продолжают движение в сторону Европы.

Однако Павел Сорокин воздержался от ответа на вопрос о том, что будет, если Вашингтон введёт санкции против инвесторов проекта и возможных покупателей газа, который начнет поступать по этому маршруту.

Напомним, недавно представитель "Газпрома" Сергей Куприянов посоветовал американской стороне "никогда не говорить никогда" по вопросу о завершении строительства "Северного потока".

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Строительство "Северного потока-2" может быть закончено уже в этом году

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Теги: Газопровод, Северный поток, санкции



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