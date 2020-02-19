В Новом Уренгое силовики предотвратили заказное убийство бизнесмена из Калининграда

Жителя Калининграда обвиняют в "заказе" своего земляка-бизнесмена, живущего в Новом Уренгое, сообщили Накануне.RU в ямальском окружном управлении СКР.

По версии следствия, в декабре 2019 г. житель Калининграда из мести задумал убийство знакомого, живущего в ЯНАО. Через посредника он подыскал исполнителя, которому готов был заплатить 500 тыс. руб. Такой человек – неоднократно судимый житель Калининграда – нашёлся. Он, получив информацию о жертве и билет до Нового Уренгоя, в декабре 2019 г. прибыл на место.

Исполнитель полтора месяца следил за потенциальным потерпевшим. О готовящемся преступлении узнали представители окружных правоохранительных органов, киллер оказался у них "под колпаком". Его "взяли" поздно вечером 2 февраля, когда он, дождавшись предпринимателя около подъезда его дома, приблизился к нему с ножом в рукаве куртки.

Вскоре исполнитель сознался в том, что намеревался убить человека. Чтобы вывести заказчика на чистую воду, в сети появилась информация о том, что преступление якобы совершено. Вскоре, получив кодовую фразу-подтверждение, инициатор убийства предпринимателя перевёл гонорар. Сейчас он проходит обвиняемым по делу о "подстрекательстве к подготовке убийства по найму". Ещё троим фигурантам вменяют соучастие в этом. Расследование продолжается.