31 Августа 2020
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Политика За рубежом
Путин, Эрдоган (2016) | Фото:

Турция готова начать военную операцию в Идлибе, — Эрдоган

Турция не удовлетворена переговорами с Россией по сирийскому Идлибу и готова начать военную операцию в регионе, об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Он назвал "вопросом времени" начало военной операции Турции в Идлибе, передает RT.

Ранее Эрдоган обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям и призвал президента РФ Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада.

После этого обвинения в Москве прошли переговоры глав МИД России и Турции. Сообщалось, что от их итогов будет зависеть решение о двусторонней встрече президентов России и Турции.

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Турция готова начать военную операцию в Идлибе, — Эрдоган

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Теги: турция, идлиб, реджеп таийп эрдоган



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Развитие сюжета:

Ранее 19.02.2020 13:54 Мск В Кремле назвали возможную операцию Турции в Сирии худшим сценарием

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