Турция готова начать военную операцию в Идлибе, — Эрдоган

Турция не удовлетворена переговорами с Россией по сирийскому Идлибу и готова начать военную операцию в регионе, об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Он назвал "вопросом времени" начало военной операции Турции в Идлибе, передает RT.

Ранее Эрдоган обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям и призвал президента РФ Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада.

После этого обвинения в Москве прошли переговоры глав МИД России и Турции. Сообщалось, что от их итогов будет зависеть решение о двусторонней встрече президентов России и Турции.