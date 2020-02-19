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Скандал! Тюменские инвалиды обвинили Андрея Романова в шантаже и жажде наживы

В тюменском отделении "Всероссийской организации инвалидов" ("ВОИ") обвинили в корысти правозащитника, инвалида второй группы Андрея Романова, передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующий пост опубликован на сайте организации. Сообщается, что активист принял участие в заседании рабочей группы, которая ранее была создана по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора. Ключевым вопросом, который обсуждался на заседании, стало повышение имущественного ценза.

"Сейчас, согласно закону, если у инвалида есть имущество на 100 тысяч рублей, он не может претендовать на получение жилья. Эту сумму нужно пересмотреть. Был также выдвинут ряд предложений, в частности, приравнять имущественный ценз к сумме материнского капитала. Поднимались вопросы предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. На рабочем совещании также присутствовал активист Андрей Романов. Когда он понял, что участники совещания собрались и действуют в интересах всех инвалидов, а не подстраиваются под него, он демонстративно покинул заседание", - говорится в официальной группе ВОИ Тюменской области в социальной сети "ВКонтакте".

Александр Моор, Андрей Романов(2020)|Фото: vk.com/aleksandr__moor
Романов на встрече с губернатором

Было отмечено, что Андрей Романов не имеет права на получение бесплатного муниципального жилья, поскольку не проживает на территории Тюменской области пять лет и имеет в собственности несколько автомобилей.

"Он позиционирует себя как правозащитник, но таковым не является. Он требует изменить закон под себя, под те критерии, которым он соответствует. Его не устроила сумма имущественного ценза, предложенная нами, потому что имущество, которое у него есть, больше по стоимости. Он не идет на контакт с нашей организацией. Мы предлагали ему стать членом нашей организации. Его не волнуют проблемы инвалидов в целом, системные вопросы, а интересует личная материальная выгода. Мало того, что он дискредитирует нашу работу, он шантажирует органы власти, угрожая митингами, голодовками. Он создает угрозу здоровью граждан, которых, вводя в заблуждение, привлекает к участию в этих акциях. Использует черный пиар, проблему конкретного человека, но не доводит ее решение до конца", - заявил председатель Тюменской областной ВОИ Евгений Кравченко.

кравченко, тюмень, инвалиды(2020)|Фото:ИА Тюменская линия

Председатель Тюменского "Всероссийского общества глухих" Наталья Буракевич заявила, что группы неоднократно собирались по инициативам Романова, и считает, что он якобы решает некие личные проблемы.

"Говорить продуктивно с членами комиссии он отказывается. На сегодняшний день он выбрал путь контролера. Говорить о том, что ничего не сделано в Тюмени, не являясь коренным жителем, не имея постоянной прописки... Он приехал из другого региона, имеет только статус регистрации. Говорить, что в Тюмени ничего не делается по доступной среде, ничего не делается для инвалидов - это, конечно, возмущает", - высказалась она, добавив, что в регионе есть люди с такими же диагнозами, как и у Андрея Романова, они активно участвуют в решении социальных проблем региона.

Председатель Тюменской областной организации общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" Галина Тунгусова заявила, что инвалиды второй группы работают, выплачивают ипотеку, а не устраивают митинги.

"Он поступает в своих корыстных целях. Он хочет помочь себе. Он проживает в Курганской области. У него есть в собственности три автомобиля, которые превышают имущественный ценз. А сегодня он просит его увеличить или вообще отменить. При этом ставит маленькие сроки - одну-две недели. Просит все сделать быстро. А это требует много времени. Я в семье глухих. У меня отец второй группы инвалидности, у него есть загородный дом, две машины. Он работает и не жалуется. И так может любой. То, что мы инвалиды, это не значит, что мы должны пороги обивать и жаловаться: "Дайте мне, дайте мне".

Напомним, ранее инвалид второй группы Андрей Романов обратился в центральный суд Тюмени с иском о взыскании 1 млрд руб. морального ущерба с областного правительства и администрации Тюмени. Как он сам сообщил на своем Youtube-канале, миллиард нужен ему "для исполнения государственных гарантий и обязательств перед всеми инвалидами и многодетными семьями, которым необоснованно отказали в получении земельных участков и в постановке на учет, как нуждающихся в получении жилья по договорам социального найма".

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Теги: Андрей Романов, иск, миллиард, жилье, участок, инвалид, правозащитник, Всероссийская организация инвалидов, Евгений Кравченко



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