31 Августа 2020
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Политика
(2003) | Фото: Накануне.ru

В Госдуме предложили провести трансляцию в туалеты – чтобы депутаты не опаздывали на заседания

В Госдуме обсудили критику Вячеслава Володина в адрес тех коллег, которые отсутствуют на пленарных заседаниях и пропускают важные вопросы, передает корреспондент Накануне.RU.

Так, депутат Игорь Моляков ("Справедливая Россия") заметил, что в Госдуме есть "места для размышлений", в которых не ведется голосовое оповещение и трансляция начала заседания. Он предложил провести звук в эти места. "И кнопку для голосования еще туда", - добавил кто-то.

Володин предложил комитету по регламенту определить места в Госдуме, где депутаты размышляют.

Высказался и Жириновский: "Надо выдавать депутатам слуховые аппараты. В туалетах нет трансляции – давайте туда выведем. Когда мы привязаны к месту – это немного напоминает крепостное право. Но если кто-то плохо слышит, то ему надо задуматься о смене работы".

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В Госдуме предложили провести трансляцию в туалеты – чтобы депутаты не опаздывали на заседания

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Теги: госдума, туалет, размышления, трансляция



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