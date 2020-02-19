Представителя Минобороны оштрафовали по делу о вымогательстве взятки за скафандр для МКС

Суд вынес приговор майору Минобороны Александру Кузьмину по делу о получении взятки за согласование испытаний и приемки скафандра "Орлан-МКС", который позже был отправлен на Международную космическую станцию (МКС), пишет газета "Коммерсантъ".

Кузьмин, отвечающий за приемку изделий и аппаратуры для подразделений ВКС и космической промышленности, был задержан 12 ноября 2018 года сотрудниками ФСБ. Он признался, что из-за сложного материального положения был вынужден вымогать деньги у представителя подмосковного АО "НПП "Звезда", основного производителя скафандров для российских космонавтов.

В начале 2018 года Кузьмин заявил представителю "Звезды", что оформит всю необходимую документацию для отправки "Орлана" на космодром за выплату ему по 50 тыс. руб. в течение четырех месяцев.

Согласно вынесенному приговору, Кузьмина обязали выплатить штраф в размере 2 млн 100 тысяч рублей, а также на два года лишили права занимать организационно-руководящие должности.