В Параде Победы в Екатеринбурге впервые примут участие истребители Су-34

В воздушной части Парада Победы в Екатеринбурге впервые примут участие многофункциональные истребители Су-34.

Как рассказал сегодня на пресс-конференции заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Евгений Поплавский, авиационная группа будет состоять из 13 самолетов: Л-410, Су-25, современных Су-34 и МиГ-31БМ, на которых будут установлены современные средства поражения, а также девяти вертолетов Ми-26 и Ми-8.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЦВО, из наземной техники впервые в параде примут участие танки Т-80, модернизированные Т-72Б3М и всевозможные бронетранспортеры.

Планируется, что во главе механической колонны пройдут 16 единиц техники военных лет: танк Т-34, бронетранспортер БТР-152, БМ-13 "Катюша", автомобили, броневики и мотоциклы Красной армии.

Напомним, ранее стало известно, что в Параде Победы в Екатеринбурге впервые задействуют иностранные военные расчеты.