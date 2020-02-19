31 Августа 2020
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Экономика За рубежом
Boeing 737 MAX (2019) | Фото:Flickr

Boeing проверит 400 самолетов 737 MAX на наличие мусора в топливных баках

Корпорация Boeing проверит более 400 самолетов модели 737 MAX, находящихся на хранении. Проверка понадобилась после того, как в нескольких недавно построенных, но еще не отправившихся к покупателю самолетах были обнаружены посторонние предметы: тряпки, инструменты – словом, мусор.
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При этом проверки вряд ли повлияют на сроки возвращения в небо данного типа самолета, поделился с Bloomberg источник, знакомый с вопросом. Компания сейчас занимается ресертификацией и доработкой самолетов 737 MAX, "приземленных" почти год назад после двух авиакатастроф, унесших жизни 346 человек.

Мусор в топливных банках – потенциальная угроза безопасности и новая головная боль для руководства авиастроительной корпорации, которая всеми силами пытается вернуть доверие к своей продукции. Издание отмечает, что у Boeing и раньше бывали подобные проблемы с новыми самолетами, в том числе с воздушными заправщиками KC-46, поставляемыми в ВВС США.

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Boeing проверит 400 самолетов 737 MAX на наличие мусора в топливных баках

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Теги: boeing 737 max, мусор, проверка, топливные баки



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