Владимир Архипов стал заместителем губернатора Курганской области по экономике

В ближайшем окружении губернатора Курганской области Вадима Шумкова - важные кадровые перестановки.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе главы региона, на должность заместителя губернатора по экономической политике назначен Владимир Архипов. Стоит отметить, что должность эта - новая. Ранее Архипов был главой Кетовского района, затем - заместителем губернатора региона по АПК.

На должность Архипова пришел его зам - Павел Остапенко, сейчас он будет трудиться директором департамента АПК.