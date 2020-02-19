31 Августа 2020
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Общество За рубежом
Круизный лайнер Diamond Princess. (2020) | Фото:Википедия

"Даже во время вспышки эболы мне не было так страшно": японский инфекционист в шоке от происходящего на лайнере Diamond Princess

Эксперт по инфекционным заболеваниям Университета Кобе (Япония) Кентаро Ивата посетил круизный лайнер Diamond Princess накануне и был шокирован условиями на карантинном судне, с которого, к слову, сегодня уже начали выпускать "здоровых" людей.

"Это совершенно неадекватно с точки зрения инфекционного контроля, - говорит Ивата в видео, размещенном на YouTube. – Там нет никакого разделения на "зеленую" (свободную от инфекции) и "красную" (заразную) зоны".  

Ученый рассказал, что правительство разрешило ему подняться на борт судна в составе группы медицины катастроф, но ранее ему отказали в посещении корабля в качестве эксперта по инфекционному контролю.

Корабль встал на карантин недалеко от порта Йокогамы 3 февраля. На борту в тот момент находилось 3700 человек. У пассажира, который сошел в Гонконге 25 января, был выявлен коронавирус COVID-19. С тех пор заразилось более 500 человек из числа пассажиров и членов экипажа.

Эксперты уже критиковали японские власти за организацию карантина. Если пассажиры еще оставались в своих каютах, то члены экипажа спокойно расхаживали по всему кораблю, не разделяя пространство на зараженное и безопасное.

Ивата говорит, что за двадцать лет работы с подобными вспышками не видел такого безответственного отношения, даже когда работал с атипичной пневмонией в Китае или с эболой в Африке: "Я никогда не боялся заразиться. Но на этом корабле я был напуган. Нет никакой возможности узнать, где может находиться вирус". Ученый отмечает, что ситуация контролируется не инфекционистами-врачами, а бюрократами.

На борту корабля только часть экипажа работает в защитных костюмах, многие люди едят в медицинских перчатках, в которых потом прикасаются к предметам в местах общего пользования, этими же руками они трогают смартфоны.

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"Даже во время вспышки эболы мне не было так страшно": японский инфекционист в шоке от происходящего на лайнере Diamond Princess

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Теги: коронавирус, covid-19, япония, diamond princess, вспышка, антисанитария



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