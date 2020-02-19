В Кургане скончалась ветеран Великой Отечественной войны Вера Бондарева

В Кургане на 97-м году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный врач РСФСР, почетный гражданин Курганской области Вера Бондарева.

До 75-летнего юбилея Победы Вера Васильевна не дожила всего 80 дней.

Глава Зауралья Вадим Шумков выразил искренние соболезнования родным и близким Веры Бондаревой.

"Это невосполнимая потеря не только для ее семьи, но и для всей Курганской области. Я был лично знаком с этой удивительной, доброй и светлой женщиной. Она ушла на фронт добровольцем и стойко перенесла все тяготы и лишения военного времени. На протяжении десятков лет трудилась на благо нашего края, многое сделала для развития здравоохранения, воспитания нашего подрастающего поколения", - отметил Шумков.

Вера Васильевна в 1944 году пошла добровольцем на фронт, служила в зенитном дивизионе ВДВ. Участвовала в боях на территории Венгрии, Австрии, Чехословакии.