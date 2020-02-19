31 Августа 2020
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Наука и техника В России
ледокол Арктика (2016) | Фото: navy.su

Стало известно о возможной сдаче ледокола "Арктика" с неисправным двигателем

"Росатом" может принять атомный ледокол "Арктика" с неисправным гребным электродвигателем после его поломки во время швартовых испытаний. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

По данным источников издания, один из шести двигателей (по два на каждом из трех гребных валов ледокола) сгорел 4 февраля.

Отмечается, что без разрезания корпуса ледокола замена двигателя невозможна, но это может сдвинуть сдачу судна на срок от 6 до 18 месяцев.

Также "Росатом", чтобы избежать длительного простоя судна, рассматривает вариант принять его с неисправным двигателем под обязательства верфи провести ремонт. Но это временно снизит мощность ледокола примерно на треть.

Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что пока не видит рисков переноса сроков передачи ледокола, намеченной на май.

"Арктику" должны были сдать в мае 2019 года. СМИ писали, что причиной отсрочки стала задержка изготовления паротурбинной установки на заводе "Киров-Энергомаш" (КЭМ, структура Кировского завода).

"Балтийский завод – Судостроение" по контракту с Росатомфлотом строит три атомных ледокола – головной ледокол "Арктика", "Сибирь" и "Урал". Они станут самыми большими и самыми мощными атомными ледоколами в мире. Корпус "Арктики" спустили на воду в июне 2017 года. Сообщалось, что ледовые испытания судна планируются в апреле 2020 года.

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Стало известно о возможной сдаче ледокола "Арктика" с неисправным двигателем

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Теги: ледокол арктика, двигатель



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