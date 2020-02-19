31 Августа 2020
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Происшествия Тюменская область
тюмень аэропорт рощино (2017) | Фото: Накануне.ru

В Тюмени экстренно приземлился летевший из Новосибирска в Москву самолёт "Нордавиа" - стало плохо пассажиру

В Тюмени из-за ухудшения самочувствия пассажира вынужденно приземлился самолёт авиакомпании "Нордавиа", летевший из Новосибирска в Москву, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Пресс-секретарь тюменского аэропорта "Рощино" Валерия Яковлева сообщила Накануне.RU, что борт приземлился в 9.45, а улетел в столицу в 10.50. По данным областного департамента здравоохранения, вызов поступил в 9.21, через 20 минут в аэрогавань прибыла бригада врачей.

"После осмотра и оказания помощи пациент доставлен в ОКБ №1. Он находится под динамическим наблюдением на этапе приёмного отделения, продолжаются диагностические исследования", - сообщили Накануне.RU в депздраве.

Напомним, в ноябре 2019 г. заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца тюменской "ОКБ №1" Дмитрий Хомутинин во время полета из Тюмени в Москву оказал помощь пострадавшему пассажиру самолета.

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В Тюмени экстренно приземлился летевший из Новосибирска в Москву самолёт "Нордавиа" - стало плохо пассажиру

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Теги: Нордавиа, Рощино, ухудшение состояния



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