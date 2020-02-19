31 Августа 2020
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Политика Свердловская область
опрос о месте строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге (2019) | Фото:Накануне.RU

На довыборы 12 апреля в Свердловской области идут в основном самовыдвиженцы

На Среднем Урале продолжается выдвижение кандидатов на дополнительных выборах в органы местного самоуправления, которые состоятся 12 апреля.
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Как сообщили Накануне.RU в избирательной комиссии Свердловской области, они пройдут в Верхнесалдинском, Невьянском и Полевском городских округах. По данным на 18 февраля для участия в выборах выдвинулись 18 кандидатов.

Семь из них пошли от политических партий, а 11 кандидатов являются самовыдвиженцами. Шесть человек уже зарегистрированы, одному в регистрации отказано на основании недостаточного числа достоверных подписей.

Как уточнили в избиркоме, на этих довыборах замещаются четыре мандата, а свое избирательное право смогут реализовать более 15 тысяч человек (1 тыс. 932 – в Верхней Салде, 8 тыс. 102 – в Невьянске и 5 тыс. 333 – в Полевском). Закончится выдвижение кандидатов 21 февраля в 18 часов.

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На довыборы 12 апреля в Свердловской области идут в основном самовыдвиженцы

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Теги: довыборы, самовыдвиженцы, избирком



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