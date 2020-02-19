31 Августа 2020
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Экономика В России Москва
(2017) | Фото: http://forexgroup.pro/banks/gref-poobeshal-yvolit-kajdogo-sedmogo-sotrydnika-sberbanka.html

Сбербанк может стать стратегическим предприятием – Минфин

Сбербанк может войти в список стратегических предприятий, считает заместитель министра финансов России Владимир Колычев. Он рассказал, что банк направит в бюджет России дивиденды за 2019 год в размере 250 млрд руб. При этом прибыль Сбербанка за прошедший год составит около 1 трлн руб.

На этой неделе в Госдуму был внесен законопроект о продаже акций Сбербанка, принадлежащих ЦБР, Минфину. Сделка будет финансироваться за счет Фонда национального благосостояния, 50% + одна акция будут выкуплены по рыночной цене (то есть примерно за 2,5 трлн руб.). При этом 700 млрд руб. полученной прибыли Центробанк потом вернет в федеральный бюджет.

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Сбербанк может стать стратегическим предприятием – Минфин

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Теги: сбербанк, стратегическое предприятие, минфин



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