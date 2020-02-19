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Политика Свердловская область Уральский ФО
Алексей Вихарев (2019) | Фото: Накануне.RU

"Это провокация перед большой войной, в которую втянут и губернатора", - Вихарев отреагировал на свою отставку

Депутат екатеринбургской гордумы Алексей Вихарев, смещённый сегодня с поста председателя комиссии по муниципальному самоуправлению, назвал свою отставку "ударом в спину" и сравнил её с провокацией перед большими войнами.

"Все большие войны начинались с одной единственной провокации. И почти всегда эту провокацию совершали исподтишка, нанося удар в спину, затем прячась в толпе. Потом провокаторы наблюдали, как погибают миллионы, рушатся империи, отсиживаясь в своих теплых штабах", - рассказал он Накануне.RU.

Депутат напомнил, что никто не смог высказать хоть какие-то обоснованные претензии в его адрес, и даже оппоненты признавались, что комиссия работает эффективно. Момент для отставки был выбран тогда, когда Алексей Вихарев находился в командировке и не смог присутствовать на заседании.

При этом спикер гордумы Игорь Володин воспользовался правом решающего голоса в комиссиях, которое получил недавно благодаря поправкам депутата Константина Киселева.

"Это будет не война с конкретными личностями. Это будет война с властью в целом – с губернатором, который одобрил кандидатуру Высокинского, с президентом, который одобрил избрание Куйвашева. Это будет сражение с каждым жителем города. Ради чего? Ради интересов узкой группы лиц", - подчеркнул народный избранник.

Он не исключил, что его отставка связана с принципиальным несогласием с тратами на переезд думы в ЦУМ. И подчеркнул, что произошедшее сегодня не прекратит "большую войну", а провокаторы будут требовать новых жертв.

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"Это провокация перед большой войной, в которую втянут и губернатора", - Вихарев отреагировал на свою отставку

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Теги: Вихарев, Екатеринбург, Гордума



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