Самый крупный проблемный объект Прикамья достроят за счет бюджета

В Прикамье ряд несколько проблемных объектов, в том числе самый крупный - "Первый Пермский микрорайон" будут достроены за счет бюджетных средств, передает корреспондент Накануне.RU.

В заксобрание Пермского края внесены поправки в бюджет на 2020-22 годы. В частности, в рамках увеличения финансирования жилищной программы предлагается увеличить взнос в "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства" в 2020 г. на 453,3 млн руб. Согласно тексту пояснительной записки, деньги будут направлены на достройку многоквартирного дома по ул. Толмачева, 15, а также на выплаты участникам строительства дома по ул. Екатерининской, 175 (Пермь, ЖК "Никитинский квартал") и 12 домов микрорайона "Первый Пермский" (ул. Малахитовая, 1-12, с. Лобаново, Пермский район). Достройка ведется с участием федеральных средств, доля Пермского края составит 27%.

Как сообщает "Ъ" со ссылкой на свои источники в правительстве, власти пытались найти инвесторов на достройку этих объектов, но безуспешно.

"Вы же знаете, в каком кризисе находится наш стройкомплекс. Именно поэтому власти за бюджетные деньги строят аквапарк - потому что бизнесу это не интересно", - сообщил собеседник агентства.

Напомним, в 2013 года застройщик "Первого пермского микрорайона" "КамСтройИнвест" получил разрешение на строительство первой очереди микрорайона в селе Лобаново Пермского района. В мае 2016 года организация заявила о своем банкротстве. Директору компании, Алексею Лобанову, вменяют кражу денег дольщиков, его задержали в феврале прошлого года и арестовали.

Добавим, "Первый пермский микрорайон" считался одним из самых больших проблемных объектов Пермского края. Губернатор Максим Решетников подписал закон о поддержке обманутых дольщиков. Он вступил в силу с 1 января 2018 года. Дольщики, которые не смогли получить свои квартиры, смогут рассчитывать на предоставление из бюджета субсидии для оплаты целевого взноса, подлежащего внесению в жилищно-строительный кооператив или другой потребкооператив для оплаты стоимости достройки дома. Субсидии будут предоставляться дольщикам после сдачи объектов в эксплуатацию. Сдать дома обещают до 2021 года.