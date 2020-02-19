При пожаре в реабилитационном центре Екатеринбурга "Твой дом" погиб человек

После сильного пожара в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело.

Напомним, возгорание случилось в ночь на 19 февраля в доме по улице Дунайская, где располагался частный социально-реабилитационный центр. Более 30 человек успели спастись.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, в результате погибла женщина, являвшаяся постоялицей центра. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Сейчас следователями проводится осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы, постояльцы и сотрудники. Изучается документация, касающаяся деятельности центра, проводятся необходимые экспертизы.

Свою проверку также начала прокуратура. Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, речь идет о межрегиональной благотворительной общественной организации социальной адаптации граждан "Твой дом". Погибшей является женщина около 50 лет, причина пожара устанавливается.

Прокуроры намерены дать оценку законности размещения общественной организацией в частном доме большого количества людей, а также проверить, соблюдались ли там требования пожарной безопасности.