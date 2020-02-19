Совбез ООН провел заседание по Минским соглашениям

Совет безопасности ООН провел в Нью-Йорке инициированное Россией открытое заседание в связи с пятой годовщиной подписания Минских соглашений.

Напомним, вскоре после их подписания Совбез ООН принял резолюцию, которая утвердила "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений", сделав их частью международного права и обязательными к исполнению.

Примечательно, что как раз накануне заседания Совбеза ООН на линии разграничения с ЛНР украинские войска спровоцировали ожесточенный бой, создав нужный фон перед мероприятием. МИД Украины ранее осудил созыв заседания.

Замгенсека по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло сообщила, что в 2019 году среди гражданского населения от боевых действий погибло 27 человек и 140 были ранены, что на 40% меньше, чем в 2018 году. Но люди продолжают гибнуть, а 3,4 млн жителей нуждаются в гуманитарной помощи.

Постпред России Василий Небензя напомнил, что в Минских соглашениях записано: стороны конфликта - это Украина и республики Донбасса. Он также указал на политику саботажа Киевом своих обязательств.

Постпред США заявила, что Вашингтон полностью поддерживает Украину, а виновата во всем Россия. Представители Германии и Великобритании тоже обвинили Россию.

Представитель Франции был более сдержан. Он не обвинял Россию, а напомнил, что декабрьская встреча лидеров "Нормандской четверки" в Париже определила конкретные меры выполнения Минских соглашений, в том числе их политической части.

Замглавы МИД Украины Сергей Кислица ожидаемо воспользовался обострением в ЛНР, которое произошло для Киева очень кстати, чтобы обвинить Россию и выставить себя жертвой. Он подчеркнул, что правительство ДНР возглавляет бывший вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков. А русские хотят войны, что докажут портреты Сталина на День Победы.

После этого Василий Небензя ответил Кислице.

"Тот факт, что гражданка США Наталья Яресько была министром экономики Украины, а Ульяна Супрун была министром здравоохранения, - это позволяет нам считать, что США являются прямыми участниками конфликта на Украине?" - спросил он.

"Я не знаю, какие портреты понесут 9 мая в Киеве и будет ли вообще какой-либо парад, посвященный нашей общей победе в Великой Отечественной войне", - ответил он по поводу Сталина и войны.

Небензя подчеркнул, что новая встреча лидеров "Нормандской четверки" состоится при выполнении Украиной Минских соглашений. А урегулирование возможно только при условии диалога Киева с Донбассом.

В целом заседание окончилось ничем и подтвердило, что ситуация находится в тупике.