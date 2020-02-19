31 Августа 2020
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(2004) | Фото: Накануне.ru

Москвичей, приехавших из стран Азии, отправляют на домашний карантин

Вернувшихся из Азии москвичей отправляют на домашний карантин – столичные врачи совершают поквартирный обход жителей, сообщает Mash.

Как пишет телеграм-канал, Алексей приехал из Гонконга, где пробыл всего два дня - с 11 по 13 февраля.

18 февраля к нему пришли медики, взяли мазок из горла и носа на анализ и пообещали звонить каждый день. При этом, по данным Mash, ему сказали не выходить из квартиры.

Ранее сообщалось, что петербурженке, сбежавшей из коронавирусного карантина, грозит штраф. Женщина прилетела в Питер из Китая. Побег она осуществила 7 февраля. Суд сегодня решил госпитализировать беглянку принудительно до получения двух отрицательных проб на коронавирус.

Напомним, Россия из-за ситуации с коронавирусом закрыла въезд в страну для граждан Китая с 20 февраля и до особого распоряжения.

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Москвичей, приехавших из стран Азии, отправляют на домашний карантин

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Теги: москва, коронавирус, азия, карантин



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