31 Августа 2020
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ветераны, День Победы, 9 мая, Екатеринбург (2019) | Фото: Накануне.RU

Для екатеринбургских ветеранов, которые не смогут посетить Парад Победы на площади, проведут парад под окнами

Трибуны на Параде Победы-2020 в Екатеринбурге будут увеличены вдвое. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Евгений Поплавский, комментируя скандалы со "странными" зрителями на трибунах в прошлые годы, передает корреспондент Накануне.RU. Он отметил, что обычная вместимость трибун составляет 1000 человек.
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Ветеранов на парад привезут автобусом, доставку берет на себя муниципалитет. На площади ветеранов будут встречать волонтеры, они помогут дойти от машин, автобусов до трибун и обратно. Стоит отметить, что в предыдущие годы и сам подвоз брали на себя волонтеры, что тоже вызывало скандалы.

Для тех ветеранов, которые по состоянию здоровья не смогут присутствовать на трибунах, парад пройдет персонально - подразделения после завершения марша пойдут под окнами домов, где живут участники войны.

На генеральную репетицию парада, которая запланирована на 7 мая, позовут маленьких екатеринбуржцев - дети смогут прокатиться на военных машинах и технике. Речь идет о воспитанниках интернатов и победителях конкурса рисунка "Письмо на фронт".

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Для екатеринбургских ветеранов, которые не смогут посетить Парад Победы на площади, проведут парад под окнами

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Теги: парад, ветераны, дети



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