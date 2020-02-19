Для екатеринбургских ветеранов, которые не смогут посетить Парад Победы на площади, проведут парад под окнами

Трибуны на Параде Победы-2020 в Екатеринбурге будут увеличены вдвое. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Евгений Поплавский, комментируя скандалы со "странными" зрителями на трибунах в прошлые годы, передает корреспондент Накануне.RU. Он отметил, что обычная вместимость трибун составляет 1000 человек.

Ветеранов на парад привезут автобусом, доставку берет на себя муниципалитет. На площади ветеранов будут встречать волонтеры, они помогут дойти от машин, автобусов до трибун и обратно. Стоит отметить, что в предыдущие годы и сам подвоз брали на себя волонтеры, что тоже вызывало скандалы.

Для тех ветеранов, которые по состоянию здоровья не смогут присутствовать на трибунах, парад пройдет персонально - подразделения после завершения марша пойдут под окнами домов, где живут участники войны.

На генеральную репетицию парада, которая запланирована на 7 мая, позовут маленьких екатеринбуржцев - дети смогут прокатиться на военных машинах и технике. Речь идет о воспитанниках интернатов и победителях конкурса рисунка "Письмо на фронт".