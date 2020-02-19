Глава Магнитогорска меняет структуру мэрии

Глава Магнитогорска Сергей Бердников меняет структуру городской администрации. Новая структуру утвердят на заседании городского собрания 25 февраля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе горсобрания.

В частности, предлагается исключить из структуры администрации управление капитального строительства и благоустройства с целью оптимизации системы муниципального управления и исключения дублирования функций.

Полномочия управления будут переданы в УЖКХ и МКУ "Магнитогорскинвестстрой".