Глава Магнитогорска меняет структуру мэрии
Глава Магнитогорска Сергей Бердников меняет структуру городской администрации. Новая структуру утвердят на заседании городского собрания 25 февраля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе горсобрания.
В частности, предлагается исключить из структуры администрации управление капитального строительства и благоустройства с целью оптимизации системы муниципального управления и исключения дублирования функций.
Полномочия управления будут переданы в УЖКХ и МКУ "Магнитогорскинвестстрой".