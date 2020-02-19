Суд готов решить судьбу Кызласова и Шилиманова: следствие настаивает на аресте обоих

В Ленинский районный суд Екатеринбурга поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения для гендиректора особой экономической зоны "Титановая долина" Артемия Кызласова и бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова.

Первому, напомним, вменяют "вымогательство взятки в особо крупном размере", второму - "посредничество в передаче взятки". Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, следствие требует отправить обоих под стражу. Теперь решение должен принять районный суд.

В Ленинском райсуде Накануне.RU заявили, что ходатайства будут рассмотрены сегодня "в ближайшее время".

Напомним, Кызласова и Шилиманова задержали 17 февраля. С заявлением по делу уже выступил областной Следственный комитет.