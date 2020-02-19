Депутат-единоросс Баталина станет замглавы Минтруда

Депутат Госдумы, замсекретаря Генсовета "Единой России" Ольга Баталина перейдет в правительство на должность заместителя министра труда и социальной защиты.

Об этом сообщил "Интерфаксу" первый замруководителя фракции партии Андрей Исаев.

Баталина является членом думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов. Ранее она возглавляла этот же комитет. Баталина также занимает пост председателя комиссии президиума генсовета "Единой России" по работе с обращениями граждан к председателю партии Дмитрию Медведеву. Входит в рабочую группу по внесению изменений в Конституцию.

Ранее на работу в правительство перешли депутаты Алексей Грибов и Леонид Левин. Они получили должности в аппарате правительства.

В январе Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора от Саратовской областной думы Людмилы Боковой. Она была назначена замглавы Минкомсвязи РФ.