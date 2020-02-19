В Тюменской области антимонопольщики вновь проверят законность тарифа регоператора на вывоз мусора

В управление ФАС по Тюменской области подано коллективное заявление с требованием проверить тарифы регоператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), ООО "ТЭО", на вывоз мусора. В документе приводятся заявленные оператором и фактические показатели массы мусора. Последний ниже. Это говорит о том, что тариф может быть завышен, полагает заявитель, Антон Чупрунов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В заявлении говорится, что 28 ноября 2019 г. "ТЭО" опубликовал данные по массе вывезенных ТКО за 10 месяцев года. Согласно им, тариф на вывоз мусора был сформирован, исходя из массы мусора в 445 тыс. т, однако фактически этот показатель равен 387 т.

"При утверждении действующей территориальной схемы обращения с отходами в Тюменской области и ежегодной корректировке тарифа это не было учтено. Просим провести проверку обоснованности предельных единых тарифов на услугу регоператора "ТЭО" по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, установленных распоряжением департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области", - резюмировал Антон Чупрунов.

Напомним, 24 января 2019 г. губернатор Тюменской области Александр Моор опубликовал решение относительно поправок в "мусорную" реформу. Новый тариф (5,04 руб. с "квадрата" жилья) был отменен, плату тюменцам стали начислять по количеству проживающих: для жителей многоквартирных домов тариф составляет 139,06 руб., для индивидуальных жилых – 119,24 руб. с человека в месяц. При этом, как выяснилось, прокуратура потребовала от Федеральной антимонопольной службы проверить, законно ли сформирован тариф. Проанализировав тариф на услугу регоператора по обращению с ТКО для ООО "ТЭО" на 2019 г., антимонопольщики нашли в работе тарифного органа нарушения.

Во-первых, региональный тарифный орган включил в тариф статью затрат в сумме 40,5 млн руб., направленную на выплату кредитов ООО "ТЭО". Для исполнения предписания ФАС департаменту необходимо исключить эту сумму из тарифа. Во-вторых, тариф требовал пересмотра, учитывая принятое постановление правительства РФ, где говорится о снижении ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Кроме того, в составе необходимой валовой выручки регионального оператора на захоронение твердых коммунальных отходов были утверждены излишние расходы по налогу на прибыль в сумме 59, 1 млн руб. Еще одним нарушением являлось включение НДС в тариф. Сумма, подлежащая исключению, - более 3,5 млн руб. В итоге тариф был пересмотрен: с 1 июля 2019 г. он снизился до 136,01 руб./человека для многоквартирных и до 116,63 руб./человека – с индивидуальных домов.