Суд заставил жителя Екатеринбурга убрать камеру в подъезде, которую тот поставил, чтобы поймать вора

Суд заставил жителя Екатеринбурга демонтировать камеру видеонаблюдения в подъезде.

Как сообщили Накануне.RU в УФССП по Свердловской области, екатеринбуржец установил в коридоре подъезда девятого этажа жилого дома камеру видеонаблюдения, кабели к ней, а также зеркало и наружный голосовой оповещатель. Однако на установленную аппаратуру пожаловалась соседка, которая обратилась в суд.

Тот вынес решение в пользу истца, обязав мужчину демонтировать камеру и забрать все личные вещи из общего коридора. В итоге под контролем судебного пристава сосед самостоятельно убрал все, что от него требовалось.

Известно, что мужчина поставил камеру, чтобы найти вора, который таскал из коридора вещи.