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Политика За рубежом
(2004) |

Россия запросила экстренную встречу в ООН из-за невыдачи американской визы дипломату

РФ намерена обратиться к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу по поводу ситуации с невыдачей визы США главе делегации Константину Воронцову. Об этом заявил постпред России при организации Василий Небензя.

Ранее комиссия ООН по разоружению отложила заседание в связи с невыдачей в срок американской визы Воронцову, который является главой отдела МИД России по вопросам многостороннего разоружения.

Москва запросила срочное заседание комитета Генассамблеи ООН по отношениям со страной пребывания.

Небензя сообщил, что на это заседание пригласят Гутерриша и попросят доложить, что происходит с вопросом об урегулировании "возмутительной ситуации с невыдачей виз официальным делегатам", передает ТАСС.

Это уже не первый раз, когда российские дипломаты не получают американские визы. Напомним, в сентябре десять членов делегации РФ не получили американские визы для участия в Генассамблее ООН. В МИД РФ назвали это "возмутительным примером неуважения Соединенными Штатами Америки членов ООН".

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя инцидент с визами, напомнил о предложении Иосифа Сталина во время создания ООН разместить штаб-квартиру организации в Сочи.

В декабре ситуация повторилась, президент США Дональд Трам пообещал разобраться с невыдачей американских виз членам российской делегации в ООН.

В посольстве РФ в США заявили, что власти США "последовательно ограничивают въезд наших официальных представителей и срывают важнейшие переговорные форматы".

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Россия запросила экстренную встречу в ООН из-за невыдачи американской визы дипломату

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Теги: россия, оон, виза, сша, константин воронцов



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