31 Августа 2020
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томограф, оборудование, онкология (2020) | Фото: Накануне.RU

Жительница Ноябрьска пожаловалась на недоступность онколога

Жительница Ноябрьска в соцсетях пожаловалась на недоступность онколога, передает корреспондент Накануне.RU.

В группе "Злой Ноябрянин" местная жительница на условиях анонимности сообщила, что попасть на прием к врачу не может уже на протяжении месяца.

"Сидеть там сутками в очереди просто не имею возможности, так как есть ребенок, который в сад то ходит, то не ходит, а также работа, конечно. Зла не хватает. В министерство здравоохранения обращаться нет смысла, там всем пофигу. Есть какие-то идеи, граждане?" - написала она.

В Центральной районной больнице Ноябрьска сообщили, что проблема нехватки талонов - проблема всего автономного округа. При этом прием ведется также и в порядке живой очереди, которая проходит достаточно быстро.

Кроме того, в больнице по субботам проходят дни онкобезопасности.

"Каждую третью субботу месяца у нас специально в субботу выходит врач. Один, два, в зависимости от потребности. Прием без записи, в порядке живой очереди. С 8.00 до 12.00 любой человек может обратиться. Без проблем люди попадают. Не очень много людей приходят, на самом деле. Никто не остается без внимания. Это у нас уже около года идет. Записаться на прием можно по телефону 32-55-60", - прокомментировали в больнице.

Отметим, что в комментариях подписчики группы также сообщили, что попасть на прием реально.

Подписчица с ником Лиана отметила, что обращаться в случае сложностей в минздрав - имеет смысл.

"Я обращалась дважды, позвонили и записали на следующий день. Либо в страховую компанию", - прокомментировала она.

"Зачем записываться? Принимают два кабинета - одни по записи, второй живая очередь. Я сколько приходила по живой очереди, мин 20-30 и уже у доктора", - сообщила подписчица Ксения.

Интернет-пользователь Anna Anna сообщила, что только что из онкологического отделения, и также заявила, что попасть туда реально.

"Принимают три кабинета, женщина и двое мужчин. Двое из них принимают и по записи и между записью тех, кто по живой очереди. И один кабинет полностью по живой очереди. Я только что от туда. Попала сразу, и двух минут не прошло! По записи все сложно, там ограниченное число талонов, поэтому к ним не записаться", - заявила она.

Среди советов анониму было, в том числе, предложение воспользоваться услугами платного врача.

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Жительница Ноябрьска пожаловалась на недоступность онколога

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Теги: онкология, прием, пациентка, талоны



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