На Южном Урале экс-чиновницу приговорили к двум годам колонии за мошенничества, но дали отсрочку на 12 лет

На Южном Урале бывшего инспектора по жилищным вопросам администрации Карталинского городского поселения приговорили к двум годам в колонии общего режима со штрафом в 100 тысяч рублей за незаконное получение квартиры.

Однако женщине предоставлена отсрочка отбывания наказания до 2032 года, пока ее ребенку не исполнится 14 лет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Местную жительницу признали виновной в мошенничестве. В 2015-2016 гг. она незаконно приобрела право собственности на квартиру, которая принадлежала городской мэрии.

Таким образом, органу местного самоуправления был причинен ущерб в размере 1,3 млн рублей.