Треть учащихся в российских школах испытывает голод – опрос

Почти все школьники (89%) едят в учебном заведении, но только половина (51%) выбирает организованный обед в столовой. Это результаты опроса сервиса доставки еды Delivery Club и исследовательской компании Aventica, на которые ссылается РБК. В нем приняли участие более 1245 респондентов в возрасте от 10 до 17 лет, проживающих в городах России.

20% учеников покупают в ней отдельные блюда, еще 20% приносят еду из дома. Ничего не едят во время занятий 11% участников опроса.

В ответ на просьбу оценить организованное питание в столовых 62% респондентов заявили, что довольны едой, которую предлагают повара в школах. Противоположную точку зрения высказали 24% опрошенных, а еще 14% не смогли выразить свою позицию.

Среди тех, кто отказывается от организованного питания в столовой, большинство школьников (40%) заявили, что им не нравится вкус еды. Еще 30% выразили недовольство ее внешним видом. По данным опроса, чаще всего в столовых организованно питаются дети в возрасте 10-12 лет (70%).

Исследование также показало, что 31% школьников жалуются на то, что испытывают голод во время учебы. Нет такого чувства у 42%, еще 27% не смогли охарактеризовать свои ощущения.

Напомним, накануне Госдума в третьем, окончательном чтении одобрила введение обязательного бесплатного горячего питания для школьников 1-4 классов в российских школах. Только в 2020 году на эти цели будет выделен 21 млрд руб. В ходе обсуждения в нижней палате парламента звучали предложения обеспечить горячим бесплатным питанием вообще всех школьников, а также выдавать всем им бесплатно стакан молока в день.